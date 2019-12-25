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فن

شاهد .. أكرم حسنى يجتمع بـ شيكو وهشام ماجد فى الاستديو من أجل هذا العمل

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
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أحمد عمر
نشر الشاعر أمير طعيمة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة لكل من اكرم حسنى وشيكو وهشام ماجد .

وعلق على الصورة قائلًا : " الان .. تسجيل اغاني مسرحية عطل فني ، من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي ، البوليفارد ، الرياض

وتابع : " اكرم حسني - شيكو - هشام ماجد - آيتن عامر - نشوي مصطفي - اسماعيل فرغلي - اوتاكا ، تأليف: امير طعيمة ، اخراج: أوتاكا" .

يذكر أن المسرحية هي التجربة الأولى لـ أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية، وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.

شاهد .. أكرم حسنى يجتمع بـ شيكو وهشام ماجد فى الاستديو من أجل هذا العمل
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