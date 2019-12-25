شاهد .. أكرم حسنى يجتمع بـ شيكو وهشام ماجد فى الاستديو من أجل هذا العمل

نشر الشاعر أمير طعيمة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام " ، صورة لكل من اكرم حسنى وشيكو وهشام ماجد .



وعلق على الصورة قائلًا : " الان .. تسجيل اغاني مسرحية عطل فني ، من يوم ٨ يناير الي يوم ١٢ يناير علي مسرح بكر الشدي ، البوليفارد ، الرياض



وتابع : " اكرم حسني - شيكو - هشام ماجد - آيتن عامر - نشوي مصطفي - اسماعيل فرغلي - اوتاكا ، تأليف: امير طعيمة ، اخراج: أوتاكا" .



يذكر أن المسرحية هي التجربة الأولى لـ أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددًا من الأفلام الكوميدية، وأيضًا المسلسلات خلال السنوات الماضية.



