القاضي: منح المصرف المتحد شهادة تقدير من الرئيس وسام علي صدورنا

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن اشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود المصرف في التنمية المستدامة هو بمثابة وسام وتقدير لفريق العمل علي مدار الـ5 سنوات الماضية و محفزا لبذل أقصي جهد للوصول للأفضل في الفترات القادمة وتتويجا لمسيرة استراتيجية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.
جاء ذلك خلال تسلمه شهادة تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهود المصرف في الـ5 سنوات الماضية في قطاع التنمية المستدامة والتعاون مع صندوق تحيا مصر، بحضور تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق و كلا من فرج عبد الحميد،نائب رئيس المصرف ، نيفين كشميري،نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ، ومعتز القصبي،نائب العضو المنتدب، جيهان ابو حسين،رئيس ايثار للتنمية المستدامة وجرمين عامر،رئيس الاتصال المؤسسي.
أوضح أن استراتيجية المصرف بنيت علي اساس تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية لخدمة اغراض التنمية المستدامة. وبالتحديد في دعم منظومة التعليم والقضاء علي العشوائيات والصحة العامة للمصريين وعدد من التحديات المجتمعية الأخرى التي تشكل تحدي قوي امام الطموح الكبير للعمل والعطاء وبناء مستقبل الوطن.
وعرض " القاضي" أبرز البروتوكولات الموقعة مع صندوق تحيا مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، من بينها إعلان أول مؤسسة مصرفية خالية من فيروس سي في منتصف 2017 والقضاء علي ذلك المرض لطلبة جامعة سوهاج في نفس العام، بالإضافة إلى لتوقيع بروتوكول لدعم قرية بئر العبد بشمال سيناء لحفر 4 آبار مياه بخلاف أعمال التنمية المجتمعية بالقرية، بجانب بروتوكول دعم جامعة زويل ورعاية الطلبة المتميزين علميا.
ذكر " القاضي" أن تم التعاون لدعم حملة "نور حياة" القومية للقضاء علي مسببات العمى وعلاج الانيميا لطلاب المدارس المصرية، وتوقيع بروتوكول للقضاء علي العشوائيات والصحة والتعليم.
من جهته قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن هناك علاقة قوية للعمل علي 6 محاور من بينها استراتيجي ،محور التنمية العمرانية ،محور الدعم الاجتماعي ،محور التعليم والتدريب ،محور التمكين الاقتصادي، ومحور خاص بمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا إلي أنه وفقا لقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق باعتباره معاون الأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها سعينا لبناء شراكات قوية مع تلك الأجهزة بالإضافة للقطاع المصرفي باعتباره لاعبا رئيسيا في مختلف مجالات التنمية .
جاء ذلك خلال تسلمه شهادة تقدير موقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهود المصرف في الـ5 سنوات الماضية في قطاع التنمية المستدامة والتعاون مع صندوق تحيا مصر، بحضور تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق و كلا من فرج عبد الحميد،نائب رئيس المصرف ، نيفين كشميري،نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ، ومعتز القصبي،نائب العضو المنتدب، جيهان ابو حسين،رئيس ايثار للتنمية المستدامة وجرمين عامر،رئيس الاتصال المؤسسي.
أوضح أن استراتيجية المصرف بنيت علي اساس تدعيم جهود الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في مد مظلة التكافل والحماية المجتمعية لخدمة اغراض التنمية المستدامة. وبالتحديد في دعم منظومة التعليم والقضاء علي العشوائيات والصحة العامة للمصريين وعدد من التحديات المجتمعية الأخرى التي تشكل تحدي قوي امام الطموح الكبير للعمل والعطاء وبناء مستقبل الوطن.
وعرض " القاضي" أبرز البروتوكولات الموقعة مع صندوق تحيا مصر خلال الـ5 سنوات الماضية، من بينها إعلان أول مؤسسة مصرفية خالية من فيروس سي في منتصف 2017 والقضاء علي ذلك المرض لطلبة جامعة سوهاج في نفس العام، بالإضافة إلى لتوقيع بروتوكول لدعم قرية بئر العبد بشمال سيناء لحفر 4 آبار مياه بخلاف أعمال التنمية المجتمعية بالقرية، بجانب بروتوكول دعم جامعة زويل ورعاية الطلبة المتميزين علميا.
ذكر " القاضي" أن تم التعاون لدعم حملة "نور حياة" القومية للقضاء علي مسببات العمى وعلاج الانيميا لطلاب المدارس المصرية، وتوقيع بروتوكول للقضاء علي العشوائيات والصحة والتعليم.
من جهته قال تامر عبد الفتاح، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن هناك علاقة قوية للعمل علي 6 محاور من بينها استراتيجي ،محور التنمية العمرانية ،محور الدعم الاجتماعي ،محور التعليم والتدريب ،محور التمكين الاقتصادي، ومحور خاص بمواجهة الكوارث الطبيعية، مشيرا إلي أنه وفقا لقرار الجمهوري الخاص بإنشاء الصندوق باعتباره معاون الأجهزة الدولة بكافة قطاعاتها سعينا لبناء شراكات قوية مع تلك الأجهزة بالإضافة للقطاع المصرفي باعتباره لاعبا رئيسيا في مختلف مجالات التنمية .