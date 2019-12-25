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أخبار العالم

إيران تعلن ضبط أسلحة أمريكية في أراضيها

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:25 م
صدى البلد
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محمد علي
قالت السلطات الإيرانية إنها ضبطت 126 قطعة سلاح أمريكية الصنع، استخدمت في أعمال الشغب في مدينة أصفهان وسط إيران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المدعي العام في مدينة أصفهان علي أصفهاني، قوله إن "الأسلحة تضم بنادق كلاشينكوف ومسدسات و900 طلقة تستخدم في أعمال الشغب دخلت إيران من الحدود الغربية وتم توقيفها في محافظة اصفهان".

وأضاف أنه تم اعتقال 5 أشخاص، يتهمون بإدخال الأسلحة، وتم تحويلهم إلى السلطات القضائية.

وأشار أصفهاني إلى أنه "تظهر على غالبية المسدسات علامة USA وهي صناعة أمريكية تستخدم في عمليات أمنية قد تكون إرهابية".

ويأتي الكشف عن حمولة الأسلحة تزامنا مع دعوات للتظاهر يوم غد الخميس.

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