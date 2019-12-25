بالأرقام.. أفضل 5 مهاجمين في الدوري المصري خلال عام 2019

سيبقى عام 2019، والذي ينتهي بعد أيام قليلة، عالقًا في أذهان عشاق ومتابعي الدوري المصري بعد إثارة النهاية التي حصد من خلالها النادي الأهلي اللقب رقم 41 في تاريخه.



إلا أن عام 2019 كان شاهدًا على بزوغ المهاجم المصري من جديد، بعدما اشتكى عدد من المتابعين والمحللين من فقر هذا المركز في مصر والدوري المصري.



وفيما يلي نعرض أفضل 5 مهاجمين بالدوري المصري إستنادًا للأرقام بعام 2019.



- مصطفي محمد



ولعب مصطفى محمد في 2019 مع الزمالك وطلائع الجيش ومنتخب مصر 39 مباراة وسجل 19 هدفا أكثر من أي مهاجم آخر في مصر.



وتوج مصطفى محمد بهداف البطولة برصيد 3 أهداف بعدما ساعد الفراعنة في حصد اللقب للمرة الأولى والوصول لأولمبياد طوكيو في الصيف المقبل في التصفيات التي أقيمت في مصر.



- أحمد على



تصدر أحمد على لاعب المقاولون السابق، وبيراميدز الحالي ترتيب الدوري المصري رفقة ذئاب الجبل بـ 18 هدفا، لكنه أحرز خلال عام 2019 حيث لعب طوال العام 22 مباراة وسجل 11 هدفا.



- خالد قمر



خالد قمر أيضا يقدم مستوى رائع مع الاتحاد السكندري وسجل الكثير من الأهداف، حيث يتصدر مهاجم زعيم الثغر قائمة هدافي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" بـ4 أهداف.



ولعب خالد قمر 33 مباراة وسجل 17 هدفا في 2019.



- جون أنطوي



يعتبر الدبابة الغانية صاحب بصمة قوية بالدوري المصري، خاصة الاداء الذي يقدمه مع فريقه الحالي بيراميدز و إنهاء الدوري في المركز الثالث والتأهل للكونفدرالية الإفريقية.



ولعب أنطوي مع بيراميدز 34 مباراة وسجل 13 هدفا في 2019، وهو صاحب أفضل سجل تهديفي لمهاجم أجنبي العام الحالي.



- أوستن أموتو



على الرغم من انضمامه حديثًا إلى الدوري المصري مطلع عام 2019 للإلتحاق إلى المصري البورسعيدي إلا أنه أثبت نفسه في وقت قليل، ليساهم في احتلال الفريق للمركز الرابع في الدوري.



ولعب أموتو 23 مباراة وسجل 11 هدفا خلال عام 2019.

