سحابة بيرسيوس.. ناسا تكشف لغز النيران المشتعلة في الفضاء

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مرصد فضاء سبيتزر التابع لوكالة ناسا، رصد صورة لما يشبه النيران التي تلتهم الفراغ الأسود في الفضاء.





وتظهر الصورة ما يسمى "سحابة بيرسيوس الجزيئية" (Perseus molecular cloud)، وهي مجموعة هائلة من الغاز والغبار تمتد لأكثر من 500 سنة ضوئية.





وينتج التوهج الناري البارز في الصورة، عن الأشعة تحت الحمراء الناجمة عن الغبار الدافئ ومجموعات من النجوم "تضيء الغيوم المحيطة مثل ما تضيء الشمس السماء الغائمة عند غروبها".





وتعد "سحابة بيرسيوس الجزيئية" موطنا لكثير من النجوم الصغار الواقعة على حافة كوكبة بيرسيوس، وتحتوي على أكثر من 10 آلاف كتلة شمسية من الغبار والغاز.





ولاحظ علماء الفلك هذه المجموعة منذ منتصف الثمانينيات، ولكن تحتها توجد مجموعات ما تزال تشكل لغزا محيرا للعلماء.





ويبدو أنها تحتوي على نجوم حديثة الولادة وأخرى "شبابية" ونجوم "بالغة"، وهذا المزيج من الأعمار المختلفة للنجوم يعد "أمرا غريبا للغاية"، وفقا لويزا ريبول، عالمة الفيزياء الفلكية في قسم الأشعة تحت الحمراء التابع لناسا.





وقالت ريبول: "هذه المنطقة تخبر علماء الفلك أن هناك شيئا لا نفهمه حول تكوين النجوم".



