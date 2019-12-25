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رياضة

باقي على الحلو دقة .. عبدالله السعيد يطرق أبواب نادي المائة في الدوري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:37 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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يسرى غازى
اقترب بقوة عبدالله السعيد صانع ألعاب نادي بيراميدز من نادي المائة فى الدورى الممتاز بعدما سجل هدفا فى مرمى فريق وادي دجلة من ركلة جزاء.

وحقق فريق بيراميدز فوزا صعبا علي وادي دجلة بهدف وحيد فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ10 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 75 عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء .

وسجل عبدالله السعيد نجم فريق بيراميدز ومنتخب مصر الوطني 99 هدفا على مدار مسيرته الكروية ويتبقى له هدف للدخول فى نادي المائة.

وعاد بيراميدز للانتصارات بعد فشل في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات وبدأت بهزيمة من الزمالك بهدفين ، ثم هزيمة من الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم تعادل مع المصري البورسعيدي بالجولة الماضية بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز الي النقطة 16 فى المركز الخامس من 10 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في 4 مباريات، وهزم في مواجهتين.

بينما تجمد وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط وذلك بفوز وحيد وثلاثة تعادلات و6 هزائم.
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