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تعليم

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بصيدلة المنوفية .. اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
جامعة المنوفية
جامعة المنوفية
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قســـم التعليم
تبدأ اليوم الخميس الموافق 26 من ديسمبر 2019 ، امتحانات الفصل الدراسي الاول لكلية الصيدلة يجامعة المنوفية للعام الجامعي 2019/2020

وصرحت الدكتورة أمل عيسى عميد كلية الصيدلة بجامعة المنوفية بأن الكلية أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الاول ، وذلك بمبنى الكلية بجميع الأدوار المجهزة فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

أكدت الدكتورة داليا حمدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بأنها قد تفقدت كافه اللجان واطمأنت على جاهزية الكلية واستعدادها التام لاستقبال الطلاب .

وأوضحت أنه تم تنظيم اللجان وتعليق اللوحات الإرشادية وقوائم الطلاب ، وتجهيز أرقام الجلوس لكل طالب على حدة، كما أكدت جاهزية جميع منسوبي الكلية لأعمال الملاحظة والمراقبة والأعمال الخاصة بالكنترولات.

وأشار تامر نور الدين مدير إدارة شئون التعليم والطلاب بأنه قد تقدم لامتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام 1400 طالب وطالبة مقسمة كالاتى : اعدادى لائحة قديمة 13 طالبا وطالبة، اولى حديث 236 طالبا وطالبة، اولى قديم 399 طالبا وطالبة ،الفرقه الثانية 499 طالبا وطالبة ، الفرقة الثالثة 360 طالبا وطالبة، أما عن عدد اللجان فى اليوم الواحد فيتراوح ما بين 24 و27 لجنة.
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