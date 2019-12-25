أحمد موسى: الداخلية أنشأت مركز تأهيل ذوي الهمم في 3 شهور.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تحولت إلى دولة تخدم المواطن في كافة القطاعات والمجالات.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي حضر احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة وتم عرض فيلم إنشاء مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة الذي أنشأته وزارة الداخلية يعتبر انتصاراً حقيقياً ودوراً اجتماعياً آخر إلى وزارة الداخلية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وتم إنشاء مركز التأهيل في 3 أشهر فقط، ويعتبر مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة هو الأكبر في أفريقيا والوطن العربي والمنطقة".



