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أحمد موسى: الداخلية أنشأت مركز تأهيل ذوي الهمم في 3 شهور.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:53 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تحولت إلى دولة تخدم المواطن في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس السيسي حضر احتفالية قادرون باختلاف لذوي القدرات الخاصة وتم عرض فيلم إنشاء مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة الذي أنشأته وزارة الداخلية يعتبر انتصاراً حقيقياً ودوراً اجتماعياً آخر إلى وزارة الداخلية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وتم إنشاء مركز التأهيل في 3 أشهر فقط، ويعتبر مركز تأهيل ذوي القدرات الخاصة هو الأكبر في أفريقيا والوطن العربي والمنطقة".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "ووزارة الداخلية لها رسالة إنسانية اجتماعية، والرئيس السيسي كلف وزير الداخلية في شهر مارس الماضي بإنشاء مركز التأهيل وتحركت الداخلية على الفور".
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