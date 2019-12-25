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أخبار البلد

علي الصغير: أضفنا ثماني مواد جديدة لتعديلات قانون الإدارات القانونية للمحامين

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:48 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
قال علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه بتوجيهات من النقيب العام سامح عاشور، حملة النقابة على عاتقها تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، وهو حاليا أمام اللجنة التشريعية، ومن المرتقب أن تعقد لجان استماع خلال النصف الأول من يناير المقبل.

وأضاف “الصغير”، خلال كلمته اليوم في المؤتمر الأول لاتحاد محامي قطاع البترول، الذي قد انعقد بنادي المحامين النهري في المعادي: “وصلنا إلى مقترحات ترضى الكثير من محامي الإدارات القانونية، وتمت اضافة ثمان مواد جديدة للتعديل”.

ونوه عضو مجلس النقابة العامة، إلى أن قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، لم يعدل منذ صدوره، ويعاني منه المحامين بالرغم من كونه صدر لينظم علاقات محامي الإدارات القانونية بجهة عمله ومع النقابة والآخرين، والحفاظ على حقوقه ولذلك لم يحقق الغاية المنشودة منه.

يشار إلى أن الاتحاد برئاسة الدكتور هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة، ووكيل أول وزارة البترول للشئون القانونية، بينما يتولى يحيى التوني أمين صندوق النقابة، الرئاسة الشرفية للاتحاد.
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