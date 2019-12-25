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برلمان

عضو محلية البرلمان: هذا هو سبب رفض البعض لقانون الإدارة المحلية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:59 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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أحمد أيمن
أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو لنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن الخلافات الدائرة حاليًا حول قانون الإدارة المحلية الجديد، لا تعدو كونها مواءمات سياسية فقط.

وقال النائب أشرف عزيز إسكندر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: "إن قانون الإدارة المحلية جيد من حيث المبدأ ويعمل على وجود إصلاح إداري ويقضي على الفساد المنتشر في المحليات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، بالبرلمان، ان الأحزاب لا تريد إجراء الانتخابات المحلية حاليًا، لانشغالها بانتخابات البرلمان ومجلس الشيوخ، حيث ترى من الصواب الجمع بينهم.

وتابع النائب أشرف عزيز إسكندر: هذه هي مشكلة قانون الإدارة المحلية الحقيقية، ولا توجد مشكلة دستورية كما تدعي بعض الأحزاب".

وأكد على انه اذا كان هناك خلاف على أي مواد قانون في الادارة المحلية، فلا توجد مشكلة في مناقشتها، لكن الرافضين للقانون، رفضوه كليا، وهذا أمر غريب.
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