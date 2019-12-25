عثرت على كنز صدفة وباعته بمبلغ خرافي | وصدفة أفسدت البيعة

قررت فرنسا منع تصدير تحفة نادرة من عصر النهضة عثرت عليها امرأة في مطبخها، وبيعت في مزاد علني بـ24 مليون يورو، لتصبح بذلك أغلى لوحة من القرون الوسطى تباع على الإطلاق، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



وعُلقت اللوحة على أنها إيقونة لعقود من الزمن، في المطبخ، فوق موقد للطهو مباشرة، في منزل فرنسية يعود إلى ستينيات القرن الماضي بالقرب من بلدة كومبيين شمال باريس، قبل أن يكتشفها بائع المزادات أثناء تقييمه أثاث المنزل.



وبعد شراء اللوحة الفنية المعروفة باسم Christ Mock للرسام الإيطالي تشيمابوي، والتي ترجع إلى القرن الثالث عشر، في مزاد علني في أكتوبر الماضي، من قبل أحد جامعي القطع الفنية في الولايات المتحدة، صنفت الدولة الفرنسية اللوحة، هذا الأسبوع، على أنها "كنز وطني"، ورفضت منحها شهادة تصدير.



وتمنح هذه الخطوة الدولة الفرنسية 30 شهرا لمحاولة إيجاد تمويل للحصول على اللوحة.



وقالت وزارة الثقافة إنها ستسعى للحصول على اللوحة حتى تتمكن من الانضمام إلى عمل فني أكبر بكثير لتشيمابوي، وهي لوحة " سانتا ترينيتا مايستا" (Santa Trinita Maestà)، البالغ ارتفاعها 4 أمتار والمعروضة في متحف اللوفر بباريس، المتحف الأكثر زيارة في العالم.



