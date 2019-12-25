AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عثرت على كنز صدفة وباعته بمبلغ خرافي | وصدفة أفسدت البيعة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:39 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
قررت فرنسا منع تصدير تحفة نادرة من عصر النهضة عثرت عليها امرأة في مطبخها، وبيعت في مزاد علني بـ24 مليون يورو، لتصبح بذلك أغلى لوحة من القرون الوسطى تباع على الإطلاق، وفق ماذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وعُلقت اللوحة على أنها إيقونة لعقود من الزمن، في المطبخ، فوق موقد للطهو مباشرة، في منزل فرنسية يعود إلى ستينيات القرن الماضي بالقرب من بلدة كومبيين شمال باريس، قبل أن يكتشفها بائع المزادات أثناء تقييمه أثاث المنزل.

وبعد شراء اللوحة الفنية المعروفة باسم Christ Mock للرسام الإيطالي تشيمابوي، والتي ترجع إلى القرن الثالث عشر، في مزاد علني في أكتوبر الماضي، من قبل أحد جامعي القطع الفنية في الولايات المتحدة، صنفت الدولة الفرنسية اللوحة، هذا الأسبوع، على أنها "كنز وطني"، ورفضت منحها شهادة تصدير.

وتمنح هذه الخطوة الدولة الفرنسية 30 شهرا لمحاولة إيجاد تمويل للحصول على اللوحة.

وقالت وزارة الثقافة إنها ستسعى للحصول على اللوحة حتى تتمكن من الانضمام إلى عمل فني أكبر بكثير لتشيمابوي، وهي لوحة " سانتا ترينيتا مايستا" (Santa Trinita Maestà)، البالغ ارتفاعها 4 أمتار والمعروضة في متحف اللوفر بباريس، المتحف الأكثر زيارة في العالم.

Advertisements

ترشيحاتنا

نائبة الشرقية بطلة واقعة إطلاق النار: سلمت السلاح لـ الأجهزة الأمنية وتم إبلاغي بإلغاء الترخيص

والدة هنادي مهنى تكشف حقيقة خطبة ابنتها لـ ابن خالد صالح

باربى الفن.. هنا الزاهد تخطف الانظار بـ إطلالة جديدة.. شاهد

اتصالات خليجية مكثفة بـ عُمان.. قلق بالسلطنة حول الحالة الصحية لـ قابوس

الرئيس السيسي: تصريحات المسئولين حول سد النهضة تعكس المسار الحقيقي.. فيديو

نشرة الفن | أحمد داش يتعرض لحادث.. بعد الفيديو الإباحي.. قرار صادم من منى فاروق بدبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال