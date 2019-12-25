جريدة كويتية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحمد الظفيري

ذكرت جريدة الانباء الكويتية ان اللجنة المحايدة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح الذي ترأسها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري ستنتهي من إعداد تقريرها اليوم الخميس بشأن وفاة احمد الظفيري.



وأشارت إلى ان اللجنة استمعت الى جميع الأطراف في القضية خاصة رجال الأمن والأطباء وكل من شاهد أحمد الظفيري، مشيرة الى ان التقرير سيتم تسليمه إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم.



وذكرت المصادر بحسب الانباء أن النيابة العامة أذنت بتسليم جثة الظفيرى الى ذويه وانه متى ما رغبت الأسرة في ذلك سيتم هذا على الفور خاصة انه تم الانتهاء من عمليات التشريح التي اجرتها الأدلة الجنائية والتي بدورها سلمت التقارير الى اللجنة المحايدة والنيابة.



ورجحت المصادر ان يتم توجيه تهم الاعتداء بالضرب واستعمال القسوة لعدد من رجال الأمن.



وبالتزامن مع اعمال اللجنة، واصلت النيابة العامة التحقيق في القضية، مستندة في ذلك الى تقارير وزارة الداخلية وجهة أخرى خاصة بالتشريح.



