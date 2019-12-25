AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جريدة كويتية تكشف تفاصيل جديدة حول مقتل أحمد الظفيري

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:06 م
احمد الظفيري
احمد الظفيري
Advertisements
سعيد العربي
ذكرت جريدة الانباء الكويتية ان اللجنة المحايدة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح الذي ترأسها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري ستنتهي من إعداد تقريرها اليوم الخميس بشأن وفاة احمد الظفيري.

وأشارت إلى ان اللجنة استمعت الى جميع الأطراف في القضية خاصة رجال الأمن والأطباء وكل من شاهد أحمد الظفيري، مشيرة الى ان التقرير سيتم تسليمه إلى وزير الداخلية لاتخاذ ما يلزم.

وذكرت المصادر بحسب الانباء أن النيابة العامة أذنت بتسليم جثة الظفيرى الى ذويه وانه متى ما رغبت الأسرة في ذلك سيتم هذا على الفور خاصة انه تم الانتهاء من عمليات التشريح التي اجرتها الأدلة الجنائية والتي بدورها سلمت التقارير الى اللجنة المحايدة والنيابة.

ورجحت المصادر ان يتم توجيه تهم الاعتداء بالضرب واستعمال القسوة لعدد من رجال الأمن.

وبالتزامن مع اعمال اللجنة، واصلت النيابة العامة التحقيق في القضية، مستندة في ذلك الى تقارير وزارة الداخلية وجهة أخرى خاصة بالتشريح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كالون الشقة وحقنة المسكن.. تفاصيل جديدة في وفاة هيثم أحمد زكي

20 ساعة لوحده.. كيف توفي هيثم أحمد زكي.. التفاصيل كاملة

سر حقنة المسكن والكالون الجديد.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صغير النمر الأسود.. هيثم أحمد زكي كان يتدرب في منزله وصالة الجيم وعثر في البلكونة على كميات مكملات كبيرة

بضمان وظيفته.. إخلاء سبيل ضابط شرطة تعدى على محام بالضرب في المحلة

#أحمد_الظفيري.. حكاية مواطن كويتي اشتهر بعد وفاته .. تفاصيل

الكويت تحقق مع مصري في قضية وفاة أحمد الظفيري | تفاصيل

ترشيحاتنا

فيديوجراف| أشباه أشخاص.. أسوأ عمليات التجميل

فى ذكرى ميلاده | قصة حبس سامى سرحان وأشقائه المشاهير

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وعدم الاستقرار| فيديو

التهامي: لهذا السبب أنهيت حفلة مولد الحسين مبكرًا

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال

قرار جديد من ميدو في المقاصة قبل مواجهة الأهلي بالدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأسود اللامع.. شاهد | شيماء سيف بإطلالة أنيقة

ملاعب أوروبية في جبال سانت كاترين | دعوات لاستضافة الفرق القومية.. صور

الريحان والتين | أطعمة تزيد من القدرة الجنسية لدى الرجال