الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات | فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن دور القطاع الخاص مهم ومقدر، موضحا أن الدولة مستعدة لإشراك القطاع الخاص في المشروعات التي تنفذها.



وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن التعاقدات تمت بأسعار مناسبة ليس بها غلاء، وكل الأمور متاحة للقطاع الخاص.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ الإصلاح الإداري بما فيها الصناعة وهذا الهدف والمستقبل للتشغيل وتحسن الاقتصاد.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.