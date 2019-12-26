ارتفاع واردات الصين من فول الصويا الأمريكي لأعلى مستوى منذ عامين

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم عن ارتفاع واردات الصين من فول الصويا الأمريكي خلال نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 شهرا، بعد إفراج السلطات الجمركية الصينية عن المزيد من شحنات الفول القادمة من الولايات المتحدة قبل توقيع الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن خلال الشهر المقبل.



وأشارت بيانات الجمارك الصينية إلى ارتفاع واردات فول الصويا الأمريكي خلال الشهر الماضي إلى 2.6 مليون طن وهو أعلى مستوى لها منذ مارس 2018، مقابل حوالي 1.1 مليون طن في أكتوبر الماضي. ولم تكن الصين قد استوردت أي كميات تذكر من الفول الأمريكي في نوفمبر من العام الماضي.



وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه من المتوقع استمرار مشتريات الشركات الصينية من فول الصويا الأمريكي في ظل انتظار توقيع واشنطن وبكين للاتفاق التجاري المرحلي بينهما أوائل الشهر المقبل.



وكانت الحكومة الصينية قد رفعت القيود على استيراد فول الصويا الأمريكي في إطار إجراءات تخفيف التوتر التجاري مع واشنطن. وتضمنت هذه الإجراءات إلغاء الرسوم العقابية التي كانت قد فرضتها على واردات فول الصويا الأمريكي بنسبة 30%.