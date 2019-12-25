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رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري.. عبد الله السعيد يتصدر ومهاجم الأهلي المعار وصيفًا

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:10 م
عبد الله السعيد
عبد الله السعيد
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عمرو ابوبكر
استمر عبد الله السعيد، لاعب فريق الكرة بنادي بيراميدز، تصدره لجدول هدافي الدوري المصري، بعد زيادة رصيده بتسجيله اليوم في شباك منافسه وادي دجلة خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري المصري.

وتمكن بيراميدز من خطف فوز صعب على حساب وادي دجلة بهدف وحيد دون رد.

إليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
المركز الأول عبد الله السعيد لاعب بيراميدز برصيد 9 أهداف.
المركز الثاني محمد شريف لاعب إنبي برصيد 7 أهداف.
المركز الثالث وليد سليمان لاعب الأهلي برصيد 5 أهداف.
المركز الرابع حسام حسن لاعب سموحة برصيد 5 أهداف.
المركز الخامس محمد سالم لاعب المقاولون العرب برصيد 5 أهداف.
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