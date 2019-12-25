خطوة على الطريق | فيديو من القوات المسلحة لعرض إنجازات الدولة في مشروعات الثروة الحيوانية

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع فيلما تسجيليًا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان " خطوة على طريق".



وأوضح الفيلم جوانب مشروع تنمية الثروات الحيوانية والصناعات التكميلية من خلال الشركه الوطنيه للإنتاج الحيواني والتى تعد إحدي القلاع الإنتاجية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



ويهدف المشروع لخدمة الإقتصاد الخاص بالبلاد فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائى , وتم تنفيذه ليكون صرحا صناعيا متكاملا يجمع بين العلم والبحث العلمي بهدف الوصول إلى المعايير العالمية فى مجال تنمية الثروة الحيوانية.



وإفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عددًا من المشروعات التنموية فى مجال الثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم ، شملت المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية بطاقة 200 ألف رأس ماشية ومجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بمحافظه الفيوم.



ويتضمن المشروع زراعة 25 ألف فدان كمرحلة أولى لتوصيف العلائف الجافة لصالح المشروع , كذلك إفتتاح 4 مشروعات للإنتاج الحيوانى بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

