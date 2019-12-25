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توك شو

الرئيس السيسي: الحكومة اتخذت خطوات متقدمة لتحسين الأداء.. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:16 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية أخذت في كل مرة خطوات متقدمة لتحسين الأداء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أنه خلال السنوات الخمس الماضية وجد أن هناك أمورًا لابد من إعادة تنظيمها والاستفادة من الخبرات.

وأوضح الرئيس السيسي أننا لابد أن نصل إلي اتفاق بأن مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها، لافتا إلى أن أهدف الإصلاح هو التغيير إلى الأفضل.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية، كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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