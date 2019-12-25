الرئيس السيسي: الحكومة اتخذت خطوات متقدمة لتحسين الأداء.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة على مدار السنوات الخمس الماضية أخذت في كل مرة خطوات متقدمة لتحسين الأداء.





وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أنه خلال السنوات الخمس الماضية وجد أن هناك أمورًا لابد من إعادة تنظيمها والاستفادة من الخبرات.





وأوضح الرئيس السيسي أننا لابد أن نصل إلي اتفاق بأن مصر ركيزة حقيقية لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها، لافتا إلى أن أهدف الإصلاح هو التغيير إلى الأفضل.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.



