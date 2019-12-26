طلب إحاطة بسبب غياب الطلاب عن المدارس

تقدم النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم، بسبب ظاهرة غياب الطلاب من المدارس، مشيرًا إلى أن الظاهرة ممتدة ولم يتم وضع حلول جذرية لها.



وأضاف النائب أشرف عزيز إسكندر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ظاهرة غياب الطلاب من المدارس يجب أن يكون رأس أولويات وزارة التعليم، خاصة مع المنظومة التعليمية الجديدة.



وأشار عضو مجلس النواب إلى أن غياب الطلاب عن المدارس يكرث من ظاهرة الدروس الخصوصية، ويتغيب الطلاب ويتغيب المعلمون، وتكون الدروس الخصوصية هي مقر العملية التعليمية بدلًا من المدارس.