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أحمد موسى يشكر وزير التعليم العالي على الإستجابة لطلب مواطنة في بني سويف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:52 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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هاني حسين
وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار الاستجابة إلى طلب مواطنة في محافظة بني سويف.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المواطنة لديها ظرف صحي صعب وترددت على الكثير من الأماكن لتلقى العلاج دون فائدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" تواصلت مع وزير التعليم العالي لعرض الحالة عليه، وبدوره تواصل وزير التعليم العالي مع رئيس جامعة بني سويف وتوجهت المواطنة إلى المستشفى الجامعي وأجرت العملية على الفور".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اشكر وزير التعليم العالي على الإستجابة، ولا يتأخر أحد على خدمة المواطن"، مضيفا:" مصلحتنا المواطن فقط لا غير".
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