مواصفات عالمية.. مهارات خرافية لـ مهاجم الأهلي المنتظر.. فيديو

شهدت الساعات القليلة الماضية أنباء قوية تفيد باقتراب الأهلي من الحصول على خدمات المهاجم النيجيري بليسنج إليكى لاعب لوزيرن السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وأكدت بعض التقارير الصحفية السويسرية، أن الأهلى توصل لاتفاق مع اللاعب، ويحاول حاليًا التوصل لاتفاق مع ناديه السويسري من أجل الفوز بخدماته.





وأشارت إلى أن اللاعب من اختيار المدير الفني السويسري فايلر حيث إنه صاحب قرار ترشيحه للإدارة، خاصة أنه سبق أن قام بتدريبه مع لوزيرن عندما كان مديرًا فنيًا للفريق.





ويمتلك لوزيرن عقدًا مع إليكي حتى 2022 ولا يفكر في التفريط فيه إلا من خلال عرض مادي مميز بعد ما تعاقد معه في يناير 2018 مقابل 800 ألف يورو، وأصبحت قيمته السوقية الآن 4 ملايين يورو.





جدير بالذكر ان إليكي شارك في 21 مباراة خلال هذا الموسم في مختلف المسابقات مع لوزيرن لكنه لم يلعب مباراة كاملة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.



