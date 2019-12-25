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بلدنا كلنا.. الرئيس السيسي: «محدش طالب الدولة تعين الشباب نواب للمحافظين».. فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر شهدت قفزة في الإصلاح السياسي تتناسب مع ظروفها الموجودة، موضحا أن الإصلاح السياسي مرتبط بحركة الجمهور والأحزاب على الساحة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن هناك أكثر من 100 حزب، فيجب 4 كيانات منهم يكونوا مؤثرين.

وأوضح الرئيس السيسي: «محدش طالب الدولة تعين الشباب نواب للمحافظين بس البلد بلدنا كلنا»، مؤكدا أنها فكرة جاءت لإعطاء فرصة لأنفسنا لاكتمال الصورة ومصر بلد لجميع المصريين.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.

كما تستهدف بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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