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رياضة

قبل لقاء بلاتنيوم.. هاشتاج إفريقيا للأهلي يا فايلر يتصدر تويتر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:13 م
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #افريقيا_للاهلي_يا_فايلر قبل لقاء الاهلي بفريق نادي بلاتنيوم الزيمبابوى مساء السبت القادم بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏أفتخر اني انتمي لهذا النادي العريق.. زعيم أفريقيا والعرب.. بطل القاره.. نادي القرن.. انه الأهلي ياساده.. ‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏مرت أعوام ذهبتى لهذا وذاك ألا تشتاقى لبيتك بالجزيرة أيتها الأميرة السمراء❤ ‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏حب الأهلي حياة الاهلي معني الانتماء وفي افريقيا شفنا فرحة الانتصار وشفنا مرار الهزيمة لا ننكر لكن برجال يعرفون قيمة الاهلي بروح لم نترك البطوله فنثق بكم ياابطال لتفعلوها

‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏ما شاء الله الاهلي مع ڤايلر يؤدي اداء رائعًا ، قوه هجوميه وغزاره تهديفيه صلابه دفاعيه وسيطرة علي الخصوم معظم اوقات المباراة. نتمني التوفيق في كل المباريات القادمة وتحقيق البطوله الاهم.

‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏الراجل عارف هو بيعمل ايه
وعارف الجمهور عايز ايه
وربنا معاه ويوفقه ان شاء الله
بصراحة مش بتفاءل من كتر الهاشات
‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏كل الاداء والتكتيك فى الملعب بدون الفوز بافريقيا لا يعنى لجمهور الاهلى بشيئ
اى مدرب يقدر يفوز بالدورى
الاهم والاختبار الحقيقى لينا هو افريقيا
ومن غير افريقيا يافايلر كل مايحدث لن يشفع
‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏مما لا شك فيه أن رينيه فايلر قد اكتسب ثقة كل عشاق ومحبي الكيان الأهلاوي العظيم بما قدمه من أداء رائع ونتائج اروع إلا أننا جمهور الأهلي نؤكد على أهمية هذه البطولة على وجه التحديد والخصوص بالنسبة لنا وعليه نغرد نحن الأهلاوية عبر هاشتاج ‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏‎ان شاء الله افريقيا هى هدفنا وغايتنا
والفوز بيها هو اهم حاجه منتظرها اشتقنا والله
‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر

‏كونوا علي قدر ثقت جمهوركم بكم ياابطال افريقيا اهلاويه لنا بشدة وعزيمة وارادة أفريقيا في الجزيرة
‎#افريقيا_للاهلي_يافايلر
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