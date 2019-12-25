فخور بـ عبد الله السعيد.. أول تعليق من زيزو بعد فوزه الأول مع بيراميدز على وادي دجلة

قال عبد العزيز عبد الشافي المدير الفني لفربق نادي بيراميدز إن مباراة وادي دجلة كانت صعبة للغاية والفوز كان الأهم بغض النظر عن الأداء لأن الفريق كان يمر بحالة نتائج غير جيدة، متمنيا أن يساعد هذا الفور اللاعبين في تحقيق مزيد من الانتصارات مستقبلا".



وأشار إلى أن الفريق يعاني من غيابات كثيرة أثرت على الأداء بجانب طريقة لعب دجلة القوية للغاية والتكتيك الرائع، وكل اللاعبين كانت لديهم الرغبة في تحقيق الانتصارات مجددا.



وأضاف:" البدلاء في بيراميدز على نفس المستوى الفني وبإمكانهم تعويض غياب زملائهم، ومحمد فاروق لاعب مهم للغاية هو وباقي لاعبي الفريق، والأهم أن النتيجة تحققت والفوز جاء في الوقت المناسب ليعود لمشوار الانتصارات".



وقال إن لاعبي بيراميدز استشعروا المسئولية عليهم بعد النتائج الأخيرة الغير جيدة وعملوا بجهد طوال الفترة الماضية تحت قيادته لاستعادة الانتصارات، وهو دائما تحت أمر النادي ويعمل بكل جهد في هذه الفترة، ويتمنى أن يستمر بيراميدز في طريق الانتصارات".



وأضاف:" سعيد بمستوى عبد الله السعيد الرائع فهو لاعب مهم للغاية وأحد أفضل لاعبي الكرة المصرية، وفخور بتسجيله للهدف رقم ٩٩ وأتمنى له مواصلة التسجيل في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات"