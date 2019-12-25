هشام يكن يقود إيروسبورت للفوز الثاني على التوالي في القسم الرابع

فاز فريق الكرة الأول بنادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، على إسكان مدينة مصر، بثنائية نظيفة من الأهداف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المركز الرياضي بالعباسية، ضمن منافسات دوري القسم الرابع.





سجل هدفي إيروسبورت شريف صبحي وأحمد بركات، ليقتنص ثلاث نقاط ويصل رصيده إلى النقطة 6، بعد المشاركة في ثلاث مباريات، حيث خسر أمام مدينة نصر ثم فاز على هليوبوليس، قبل مواجهة اسكان مدينة نصر.





ويقود إيروسبورت فنيًا الكابتن هشام يكن ويعاونه حسين محيى الدين مدير الكرة، وحسين السيد وعمرو وحيد مدربان وعمرو عبد المنعم مخطط أحمال، ومحمد سلامة مدرب حراس المرمى، ومحمد وحيد إداري الفريق، وكابتن طيار خالد رفعت مستشار التسويق والدكتور أيمن عماره مقرر لجنة الكرة والدكتور عبدالمنصف تأهيل وعلاج طبيعي.





وأهدى مجلس إدارة نادي إيروسبورت، برئاسة اللواء نبيل سلامة والدكتور زكريا محيى الدين نائب رئيس النادي وكابتن طيار خالد رفعت، مستشار التسويق، الفوز لوزير الطيران المدني الجديد، بعد توالي الانتصارات منذ توليه المنصب، موجهين الشكر للفريق يونس المصري الوزير السابق على الدعم الكبير الذي وجده النادي.



