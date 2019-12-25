قومى المرأة يناقش خطة عمل "المشاركة السياسية" الفترة المقبلة

عقدت لجنة المشاركة السياسية برئاسة سناء السعيد عضو المجلس ومقررة اللجنة إجتماعها الدورى وذلك لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.



أكدت سناء السعيد ان ما أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم شجع الكثير من السيدات للمشاركة السياسية.



وأشارت ان الاجتماع ناقش أيضا عدة موضوعات منها الشروط التي يجب توافرها لدى السيدات الراغبات للترشح للإنتخابات القادمة بصفة ومناقشة النظام الإنتخابي القادم ٢٠٢٠ وترشيحها لنظام القائمة المطلقة المغلقة بنسبة ٧٥% النظام مع النظام الفردي بنسبة ٢٥% .



كما تضمن الاحتماع مناقشة خطط عمل اللجنة وبرنامج الزمني لتوعية السيدات بالمشاركة السياسية خلال الفترة القادمة من خلال عقد برنامج تدريبي للسيدات الراغبات في الترشح بمقر فرع المجلس بالقاهرة والجيزة للتعريف بالقوانين والتشريعات الخاصة بها مع كيفية مواجهة الإعلام وكيفية وضع البرنامج الإنتخابي.

