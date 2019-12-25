عمل ضجة.. منى الشاذلي تحتفل بطرح ألبوم هشام عباس على الهواء..فيديو

احتفلت الاعلامية منى الشاذلى بطرح الالبوم الجديد للفنان هشام عباس "عامل ضجة" فى برنامجها المذاع على قناة "cbc".



وأضاف هشام عباس خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه يحب مشاهدة برنامج الإعلامية منى الشاذلى منذ بداية ظهورها على شاشة التليفزيون.



وتابع هشام عباس، أنه تخرج في كلية الهندسة وهذا غير الكثير فى حياته، وحياته تغيرت الى الترتيب والتنظيم.



وأشار هشام عباس إلى أنه كان يحب الموسيقى والاغانى منذ صغره وكان كثير الاستماع الى الاغانى.

