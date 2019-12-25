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توك شو

احنا 100 مليون.. السيسي لـ المصريين: اطمنوا باستقراركم وتماسككم أعدادنا مش قليلة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:07 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا قادرون بمفردنا على مواجهة التحديات بالاستقرار، مشيرًا إلى أن معظم المشاكل التي واجهت مصر خلال السنوات العشر الماضية بسبب عدم الاستقرار.

وتابع الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، طول ما البلد مؤسساتها وهياكلها واقفة ومستقرة لا أحد يستطيع أن ينال منها.

وأوضح الرئيس السيسي أنه في 2011 الدولة شهدت تآمرات بسبب عدم الاستقرار، مؤكدًا أن التنظيم وترتيب الأمور شيء مهم في ظل استقرار أفضل بكثير من عدم الاستقرار.

ووجّه الرئيس السيسي رسالة للشعب المصري: «اطمنوا باستقراركم وتماسككم ببعض، وأي حاجة ممكن تتحل وأعدادنا مش قليلة لأن إحنا 100 مليون وإمكانياتنا كويسة في كل المجالات بس احنا مش شايفنها».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.

كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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