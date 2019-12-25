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برلمان

تهدد الثروة الحيوانية | طلب إحاطة بسبب ذبح إناث البتلو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:36 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الرزاعة والري والثروة الحيوانية، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة بسبب ذبح الماشية الإناث "البتلو"، مما يهدد الثروة الحيوانية بالتراجع الكبير في أعداد المواشي.

وقال النائب محمد سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن: "ذبح صغار المواشي الإناث "البتلو"، سوف يقلص من الثروة الحيوانية خلال الفترة المقبلة، لأنها تؤدي إلى توقف سلالتها عن الولادة".

وحذر من وجود عجز في المواشي والألبان بسبب ذبح "البتلو" وبيعها خارج المجازر، لأن ذبحها أمر مخالف في الأصل.

وأكد عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بالبرلمان، أن التمادي في ذبح صغار المواشي الإناث "البتلو" إلى جانب ان وقف استيراد الحيوانات سوف يكرس أزمة الثروة الحيوانية.

وأشار النائب محمد سعد تمراز إلى أنه رغم أن ذبح البتلو يؤدي إلى انخفاض أسعار اللحوم في السوق، لكن يجب الأخذ في الاعتبار مستقبل الثروة الحيوانية والعمل على حمايتها.
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