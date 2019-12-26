برلماني: إقامة المشروعات الإنتاجية يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم ويقلل الاستيراد من الخارج

قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام استيرادها من الخارج.





وأضاف "هيكل"، في بيان له أمس، الأربعاء، أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل الذي افتتح أمس سيساهم في زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.



