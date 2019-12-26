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برلمان

برلماني: إقامة المشروعات الإنتاجية يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم ويقلل الاستيراد من الخارج

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
النائب نافع هيكل
النائب نافع هيكل
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عبد الرحمن سرحان
قال النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم، يحقق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، إضافة إلى تقليل أحجام استيرادها من الخارج.

وأضاف "هيكل"، في بيان له أمس، الأربعاء، أن مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل الذي افتتح أمس سيساهم في زيادة رؤوس الماشية ومن ثم كميات اللحوم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار فى السوق للمستهلك، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في أسعار الأعلاف.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أن المشروع يضم مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، بما سوف يعزز الإنتاج الحيواني في مصر، ويوفر المنتجات بأسعار مخفضة، متابعًا "الأسواق خلال الفترة القليلة الماضية شهدت انخفاضا في أسعار اللحوم وبعض الخضراوات والفاكهة الذي جاء انعكاسًا واضحًا على تلك المجهودات التي تقوم بها الدولة".
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