القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019

أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، أسماء الفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، وجائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.





- فاز كتاب " النظام السياسي في مجتمعات متغيرة" من تأليف صمويل هنتنجتون ، وترجمه عن الإنجليزية حسام نايل ،والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017 بجائزة رفاعة الطهطاوي.





- وفي الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب "الثلاثة الكبار فى علم الاقتصاد:اّدم سميث،كارل ماركس،جون مايندر كينز " من تأليف مارك سكويسين ،ونقله عن الانجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018.



