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ثقافة

القومي للترجمة يعلن أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي لعام 2019

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور أنور مغيث، أسماء الفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، وجائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.

- فاز كتاب " النظام السياسي في مجتمعات متغيرة" من تأليف صمويل هنتنجتون ، وترجمه عن الإنجليزية حسام نايل ،والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017 بجائزة رفاعة الطهطاوي.

- وفي الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب "الثلاثة الكبار فى علم الاقتصاد:اّدم سميث،كارل ماركس،جون مايندر كينز " من تأليف مارك سكويسين ،ونقله عن الانجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018.

- وفي الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية فاز كتاب "خرافات شائعة حول المخ " من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبد الحميد ،الكتاب مترجم عن الانجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة فى العام 2018 .
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