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محافظات

جمارك بورسعيد تحصل 5 ملايين جنيه من شركة بددت كمية من المكملات الغذائية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:47 م
جمارك بورسعيد
جمارك بورسعيد
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أ ش أ
قامت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة بتحصيل 5 ملايين و257 ألفًا و455 جنيهًا من شركة بددت كمية من المكملات الغذائية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن إحدى الشركات قامت باستيراد مشمول 3 بيانات جمركية من جمرك بورسعيد لصنف مكملات غذائية، مشيرًا إلى أنه تم الإفراج عنها مؤقتًا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف أنه وردت نتيجة الفحص من الهيئة بالرفض النهائي للمشمول ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها.

وأشار إلى أن التحريات أكدت قيام الشركة بالتصرف في المشمول في السوق المحلي رغم علمها بأنه قد تم رفض البضائع وأصبحت ممنوع دخولها للبلاد، لافتا إلى أنه تم استدعاء صاحب الشأن للإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي الالتزام بالمنطقة الشرقية لاستيفاء الإجراءات ومعرفة سبب عدم إعادة تصدير البضائع المرفوضة أو إعدامها رغم تعهده بذلك.

وقال إنه تم تحرير محضر تهرب جمركي وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة وصدور الحكم بالإدانة وسداد قيمة التعويض الجمركي المستحق.
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