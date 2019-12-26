ضبط 240 ألف عبوة مقرمشات و15 طن سكر فاسد بمصنع بالعبور

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مصنع "للصناعات الغذائية" بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية لقيامه بإنتاج (240000) عبوة "مقرمشات، شيكولاتة" منتج نهائى غير صالحة للاستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية واستخدام (15,580) طن (سكر- عسل جلوكوز- كرسبى) مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



