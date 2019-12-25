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مهما انخفضت الأسعار.. الرئيس السيسي: فيه جزء كبير من شعبنا ظروفه صعبة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:49 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مهما كانت الأسعار بتنخفض لسه فيه جزء كبير من شعبنا ظروفه صعبة، مشيرا إلى أنه مازال هناك طبقة كبيرة من الشعب المصري تعاني خاصة الفقيرة ومحدودي الدخل.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن جزءا كبيرا من اقتصاديات مشروعات بالفيوم موجودة ولكن بشرط ان يدير الامر بشكل جيد وصحيح.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك تحديات كبيرة بالقطاعات المرتبطة بالجماهير ويتم معالجتها حاليا، لافتا إلى أنه لابد ان نصل الي اتفاق أن مصر الركيزة الدولية، لعودة الاستقرار للمنطقة بأسرها.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.

كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.
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