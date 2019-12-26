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حوادث

ضبط 3 أطنان أرز فاسد في الجيزة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 06:39 ص
ارز فاسد
ارز فاسد
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وتمكنت الحملات من ضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى شركات الجملة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة لحيازته 3 أطنان (أرز تموينى "رفيع الحبة" بفحصه ظاهريًا تبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لإرتفاع نسبة الكسر والشوائب وبه تغير فى خواصه الطبيعية لاحتوائه على حشرات حية وميتة.

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .
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