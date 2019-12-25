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حوادث

بسبب فسخ خطوبته.. إنقاذ عامل حاول الانتحار بـ بني سويف

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 10:57 م
سيارة اسعاف
سيارة اسعاف
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محمد عبد الحليم
حاول شاب التخلص من حياته مسمومًا بمبيد حشري لكنه فشل وتم إنقاذ حياته في مدينة إهناسيا ببني سويف، بعد تناوله مبيدًا حشريًا، بسبب فسخ خطوبته، وذلك بعد خضوعه للعلاج في مستشفى بنى سويف التخصصي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير الأمن، إخطارا من مستشفى إهناسيا المركزي بوصول «أيمن ج. س»، 35 عامًا، عامل، مقيم بندر إهناسيا، ادعاء تناول مادة سامة.

وعلى الفور، تابع الأطباء حالة العامل، وتقرر تحويله إلى مستشفى بني سويف التخصصى، حيث خضع لفحوصات وعمليات غسيل للبطن.

وتبين من تحريات المقدم أحمد بهجت، رئيس مباحث إهناسيا، أن العامل مبيدا حشريا بقصد الانتحار لفسخ خطوبته أكثر من مرة وفشله في إتمام الزواج.

ولم يتهم العامل أحدا، ونفى الشبهة الجنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة المحضر رقم 18155 جنح مركز إهناسيا.
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