برلماني: حديث الرئيس عن البحيرات أمر مبشر

أكد النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أهمية تطوير البحيرات، باعتبارها موردا اقتصاديا هاما للغاية يجب أن يتم استغلاله.





وأشار النائب محمد سعد تمراز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن البحيرات هي مركز الثروة السمكية الأساسية، وكانت عوضًا وسدًا لأزمة ارتفاع اللحوم بشكل كبير في وقت من الأوقات، ولذلك يجب أن نراعي دورها اقتصاديًا ونقوم بتطويرها.





ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي بالبحيرات وحديثه عنها خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم، مركز يوسف الصديق، أمر مبشر لتطوير البحيرات من جديد.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يجب تعظيم الجهود لتطوير بحيرة قارون في محافظة الفيوم، التي تبلغ مساحتها أكثر من 50 ألف فدان، حتى لا نخسر هذه الثروة الطبيعية.