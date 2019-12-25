اعتقال مسئول ايرانى وصف قيادة بلاده بــ"دار عجزة"

اعتقلت إيران محمد بارهام، العضو في مجلس مدينة بروجرد، بعد نشره مقطعًا على حسابه عبر تطبيق إنستجرام يقارن فيه بين عمر المسؤولين السياسيين الفنلنديين والإيرانيين، معتبرًا أن الحالة التي وصلت إليها إيران في عهد النظام الحالي غير مسبوقة.



ويسخر الفيديو من حكومة إيران التي يصفها بالشيخوخة، مقارنة بالحكومة الفنلندية التي تقودها نساء شابات ما أثار غضب السلطات.



وقال بارهام في الفيديو "مرحبًا بكم في البلد الشباب بقيادة دار العجزة".



ووفقًا لوكالة "تسنيم" فقد تم اعتقال بارهام بحكم قضائي، بتهمة "الإهانة" و"إضعاف نفسية الشعب الثوري".



ووصفت الوكالة ما قام به عضو مجلس مدينة بروجرد، بأنه "هجوم غير مبرر وغير منطقي على النظام"، ما استدعى صدور حكم باعتقاله من قبل السلطات القضائية.

