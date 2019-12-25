الرئيس السيسي: الانتخابات المحلية مطروحة للنقاش المجتمعي| فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الانتخابات المحلية مطروحة للنقاش المجتمعي بين المثقفين ليصلوا الي تصور يمكن ان ينفذ على أرض الواقع.



وأضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين على هامش افتتاح مشروعات بالفيوم، أن موضوع المحليات أمر مهم وهو في نفس الوقت تحد، خاصة تنفيذ 3 استحقاقات في وقت واحد.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن الانتخابات المحلية ليست مرتبطه بإرادة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات متقدمة لتحسين الأداء.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.



ويعتبر قطاع الثروة الحيوانية من أهم القطاعات ذات التميز والإمكانيات التنموية الكبيرة، وتهتم الدولة بهذا القطاع لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم والألبان يلبي احتياجات السوق المحلية.



كما تستهدف الدولة بدعمها لهذا القطاع استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، والعمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري، إلى جانب إعداد الدراسات اللازمة لتحسين السلالات مع إعادة إحياء مشروع البتلو وفتح آفاق تصديرية جديدة.