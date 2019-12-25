لن تصدق.. 10 أطعمة يجب تجنبها للتخلص من التهاب الحلق في دقائق

يعانى العديد من الأشخاص فى فصل الشتاء من التهاب الحلق، والذى يعد من أكثر الأمراض آلمًا، ولا يستطيع الأشخاص ممارسة حياة طبيعية بسبب الشعور بالتعب، بالإضافة إلى الأتربة التى تزيد الأمر سوءًا .

ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب عدم تناولها عند الإصابة بإلتهاب الحلق وهى:-





- اللحوم الحمراء

- البيض

- الجبن

- الأطعمة المقلية

- الأيس كريم

- السكر

- المكرونة

- الزبدة

- القهوة

- العيش الفينو





كل هذه الأطعمة تزيد من شدة التهاب الحلق وتعرض المريض للمزيد من التعب، وخاصة عند تناولها بشكل مستمر



