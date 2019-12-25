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مرأة

لن تصدق.. 10 أطعمة يجب تجنبها للتخلص من التهاب الحلق في دقائق

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:51 م
ألتهاب الحلق
ألتهاب الحلق
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأشخاص فى فصل الشتاء من التهاب الحلق، والذى يعد من أكثر الأمراض آلمًا، ولا يستطيع الأشخاص ممارسة حياة طبيعية بسبب الشعور بالتعب، بالإضافة إلى الأتربة التى تزيد الأمر سوءًا.
ووفقًا لموقع "black doctor" إليكم أبرز الأطعمة التى يجب عدم تناولها عند الإصابة بإلتهاب الحلق وهى:-

- اللحوم الحمراء
- البيض
- الجبن
- الأطعمة المقلية
- الأيس كريم
- السكر
- المكرونة
- الزبدة
- القهوة
- العيش الفينو

كل هذه الأطعمة تزيد من شدة التهاب الحلق وتعرض المريض للمزيد من التعب، وخاصة عند تناولها بشكل مستمر

ويفضل للأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق أن يتناولوا الخضراوات بكثرة، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمياه، والحرص على تناول المشروبات الساخنة خلال اليوم.
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