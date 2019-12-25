برلماني: قمة كوالالمبور الفاشلة كانت مسرحية لإعطاء تركيا دوراً ما في المنطقة

قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قمة كوالا لمبور بالعاصمة الماليزية والتي لم يحضرها أحد، سوى بعض الدول الصغيرة وقطر وتركيا وايران كانت مسرحية فاشلة لإعطاء تركيا دوراً ما والايهام للعالم أن لها كلمة مسموعة، لكن ضعف الحضور بها وعدم زخمها ادى بها الى فشل ذريع وكشف المخططات وراءها.





ولفت بدوي في بيان له اليوم، أن قمة كوالالمبور ليست أكثر من مؤامرة على المنطقة وعلى الدول الكبيرة والمؤثرة فيها مثل مصر والسعودية والامارات وغيرهم.



