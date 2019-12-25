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برلمان

برلماني: قمة كوالالمبور الفاشلة كانت مسرحية لإعطاء تركيا دوراً ما في المنطقة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:44 م
النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي
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أحمد أيمن
قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، أن قمة كوالا لمبور بالعاصمة الماليزية والتي لم يحضرها أحد، سوى بعض الدول الصغيرة وقطر وتركيا وايران كانت مسرحية فاشلة لإعطاء تركيا دوراً ما والايهام للعالم أن لها كلمة مسموعة، لكن ضعف الحضور بها وعدم زخمها ادى بها الى فشل ذريع وكشف المخططات وراءها.

ولفت بدوي في بيان له اليوم، أن قمة كوالالمبور ليست أكثر من مؤامرة على المنطقة وعلى الدول الكبيرة والمؤثرة فيها مثل مصر والسعودية والامارات وغيرهم.

وأضاف أن العالم أدرك بوضوح الاعمال الارهابية والاجرامية لنظامي الدوحة وأنقرة ولن يستجيب لرغباتهما او يتواصل معهما.
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