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هشام عباس يكشف مفاجأة عن منى الشاذلي أيام الجامعة..فيديو

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:42 م
هشام عباس ومنى الشاذلي
هشام عباس ومنى الشاذلي
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محمد حليم قنديل
كشف الفنان هشام عباس مفاجأة عن منى الشاذلى أيام الجامعة، وأنها تخرجت من نفس الجامعة التي تخرج منها.

وأضاف هشام عباس خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن منى الشاذلى شاركت فى كورال الجامعة الذى هو كان سببا فى إنشائه.

وتابع هشام عباس، أنه طرح أول ألبوم له فى عام 1987 وذلك قبل تخرجه من الجامعة بعام.

وأشار هشام عباس إلى أن أول ألبوم له كان أسمة "مجانين"، مضيفا أن فى ذلك الوقت من إصدار البومه طرح الفنان علي حميدة أغنيته "لولاكى".

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