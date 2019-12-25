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أغلى من العين.. هشام عباس يغني من ألبومه الجديد عامل ضجة مع منى الشاذلي لأول مرة ..شاهد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:55 م
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
غنى الفنان هشام عباس أغنية "أغلى من العين" لأول مرة من ألبومه الجديد "عامل ضجة" على الهواء فى برنامج "معكم منى الشاذلي".

وأضاف هشام عباس خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه عمل على تقديم برنامج فنى.

وتابع هشام عباس، أنه طرح أول ألبوم له فى عام 1987 قبل تخرجه من الجامعة بعام.

وأشار هشام عباس إلى أن أول ألبوم له كان أسمه "مجانين"، مضيفا أنه فى ذلك الوقت طرح الفنان على حميدة أغنيته "لولاكى".
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