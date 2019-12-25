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رياضة

ناشئات يد الأهلي 2002 يفوز على الزمالك 30-24

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:41 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق ناشئات كرة اليد بالنادي الأهلي، مواليد 2002، فوزًا مستحقًّا على فريق الزمالك بنتيجة 30-24 في إطار منافسات دور الـ16 لكأس مصر.

أٌقيمت المباراة علي ملعب الزمالك، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 30-24 ليتأهل إلى دور الـ8 في كأس مصر.

ويشارك الأهلي في دور الـ16 بعد إعفائه من المشاركة في دور الـ32 من البطولة.

وكان فريق الناشئات قد فاز في المباراة الماضية على الطيران بنتيجة 27ـ24 ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

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