انتخابات البيطريين.. 103 مرشحين.. وثلاثة على مقعد النقيب.. والعمل جار الجمعة والسبت

انتخابات البيطريين.. 3 علي مقعد النقيب حتي الآن

استمرار تلقى أوراق المرشحين خلال يومي الجمعة والسبت تزايد الإقبال للترشح لانتخابات التجديد النصفي للبيطريين









تشهد انتخابات البيطريين للتجديد النصفي، إقبالا كثيفا منذ فتح باب الترشح، يوم الأحد الماضي، وذلك على مقر النقابة العامة لتقديم الأطباء رغبي الترشح أوراق لجنة تلقى طلبات ، بمقر النقابة العامة للأطباء البيطريين.





وعلى مدار الأيام الأربعة الماضية تقدم 103 أعضاء علي مختلف المقاعد، منهم 3 على مقعد النقيب العام وهم ا.د هاني مرعي أستاذ بجامعة المنصورة، د. علاء عبد الرؤوف طبيب بيطري في بورسعيد، د. حسن حلمي نقيب أطباء كفر الشيخ.





وقال الدكتور الحسيني عوض عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، وعضو لجنة تلقى الطلبات الترشح للانتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة أنهت أعمال اليوم لاستقبال تلقي الطلبات.





وأعلن الحسيني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه "تقدم اليوم 34 مرشحا علي مختلف المقاعد، منهم 20 طلبا بالبريد، 14 منها سلمت باليد.





وأوضح عضو اللجنة، أنه لم يتقدم أحد لمقعد النقيب العام اليوم.





وأفاد الحسيني، بأن تقدم عدد 1 مرشح على عضوية النقابة العامة فوق السن علي مستوي الجمهورية ، وتقدم 2 مرشحين تحت السن علي عضوية النقابة العامة فوق السن علي مستوي الجمهورية بالإضافة الي 1 مرشح على عضوية القطاع للنقابة العامة.





وتقدم 30 مرشحا علي مقاعد مجالس النقابات الفرعية بمحتلف انواعها.





وأعلن الدكتور أشرف قاسم - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وعضو اللجنة – علي مدار ايام الماضيه، 3 فوق السن وواحد تحت السن للنقابة العامة، و7 لمقعد نقيب للنقابات الفرعية، و5 فوق السن و6 تحت السن للنقابات الفرعية، ولم يتقدم أحد على مقعد النقيب العام فى اليوم الثالث، ليكون إجمالى المتقدمين فى اليوم الثالث 25 مرشحا، و69 مرشحا منذ بدء تلقى طلبات للترشح، منهم ثلاثة على مقعد النقيب العام.





أضاف أن اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية وتليفونات أعضاء الجنة متاحة لأي متقدم للاستفسار عن شئ وتذليل العقبات للمتقدمين، واللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقي الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.









أوضح قاسم ان مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".









وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، و كارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن يرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الاسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".









بالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله فى القطاعين.









وأشار إلى أن الانتخابات تجرى على مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين، ونصف مقاعد النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، عدا القاهرة، الجيزة، وقنا.









وتقوم اللجنة المختصة بتلقي طلبات الترشح تفتح أبوابها منذ الساعة ١٠ صباحا وحتى الرابعة عصرا يوميا حتى يوم ٣١ ديسمبر القادم وتقبل الطلبات بالبريد.





وتستمر اللجنة فى تلقى أوراق الأعضاء الراغبين فى الترشح على جميع المقاعد، خلال يومى الجمعة والسبت المقبلين، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا.



