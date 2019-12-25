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برلمان

مستقبل وطن: إنجازات الرئيس السيسي في المشروعات القومية طفرة غير مسبوقة

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 11:45 م
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
أكد المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم يعد إنجازا مصريا جديدا يتحقق على أرض الواقع، واستكمالا لمسيرة النجاحات التي تمثل طفرة غير مسبوقة، وتعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر على مدار الـ5 سنوات الماضية كان لها عظيم الأثر فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج للأمام، لافتًا إلي أن تلك المشروعات ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

وأشار، إلي أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية خير شاهد على نجاح الرئيس السيسى فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات والتي أصبحت ايضًا عنوانًا وهدفًا للنهوض بمستوى معيشة المواطن.
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