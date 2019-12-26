في ذكراها.. حكاية إعدام ملك رومانيا وزوجته رميا بالرصاص

في يوم 25 من ديسمبر عام 1989 أُلقى القبض على ملك رومانيا تشاوشيسكو وزوجته وتم إعدامهما على الفور رميًا بالرصاص بعدم الحكم عليهما من قبل محكمة عسكرية شكلها الثوار الرومانيون في تلك الفترة.



كان الزعيم الروماني تشاوشيسكو ولد في عام 1918 في مقاطعة أولتينيا، وكان عضوًا في حركة الشباب الشيوعي الروماني، وارتقى في حكومة الزعيم الاشتراكي غورغي غورغيو ديج، ثم تولى قيادة الحزب الشيوعي الروماني كأمين عام بعد وفاة غورغيو.



ملك رومانيا

وأصبح ملكا لـ رومانيا وبعد فترة وجيزة من سياسة الحكم المعتدلة نسبيا، أصبح تشاوتشيسكو أكثر وحشية وقمعية، وتذكر عنه بعض السجلات أن حكمه كان الأقسى بين الحكومات الستالينية في الكتلة السوفيتية.



ووضع ضوابط على حرية الكلام ووسائل الإعلام والتي كانت صارمة جدا حتى بمعايير الاتحاد السوفييتي، ولم يبد أي تسامح مع المعارضة الداخلية، وكانت الشرطة السرية، واسمها سيكوريتاتي، إحدى أعنف وأقسى قوات الشرطة السرية في العالم.



بداية الأزمة

وفي عام 1982، أمر تشاوتشيسكو بتصدير الكثير من الإنتاج الزراعي والصناعي للبلاد، بهدف دفع الدين الخارجي الكبير، وأدى النقص الشديد الناتج في الغذاء والوقود والطاقة والأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية إلى انخفاض مستويات المعيشة بشكل حاد وتفاقم الاضطرابات.



وتميز حكم تشاوشيسكو أيضا بتمجيده لصورته الشخصية، والنزعة القومية، وكما تدهورت علاقات رومانيا الخارجية حتى مع الاتحاد السوفيتي، وانتشرت المحسوبية.



كل هذه المؤشرات كانت بداية للثورة الرومانية حيث تظاهر المحتجون المناهضون للحكومة في تيميشوارا في ديسمبر 1989، واعتبر تشاوتشيسكو أن هذه المظاهرات تشكل تهديدًا سياسيًا وأمر القوات العسكرية بفتح النار على المتظاهرين في 17 ديسمبر، ما تسبب في وقوع العديد من القتلى والجرحى.



وعندما اكتشف الشعب أن تشاوتشيسكو كان مسؤولًا عن إطلاق النار انتشرت أعمال الشغب والاضطرابات المدنية في جميع أنحاء البلاد، وصلت المظاهرات إلى بوخارست، وأصبحت تعرف بالثورة الرومانية، وكانت الاضطرابات العنيفة الوحيدة ضد الحكومات الشيوعية في ثورات 1989.



هروبه

فر تشاوتشيسكو مع زوجته إلينا من العاصمة في طائرة هليكوبتر إلا أن القوات المسلحة ألقت القبض عليهما لاحقا، وعقدت محكمة عسكرية خاصة وسريعة في 25 ديسمبر وتمت إدانتهم بتهمة الإبادة الجماعية وتخريب الاقتصاد الروماني في محاكمة شكلية استمرت لساعة واحدة تقريبًا وأعدموهم رميًا بالرصاص.