محافظ الفيوم: مشروع اليوم سوف تكون به إنتاجية حيوانية عالية الجودة.. فيديو

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم ، إن هذا المشروع هو بداية انطلاق مشروع المليون ونصف رأس حيوانية وهذا المشروع لأول مرة يحدث في مصر بوجود مزرعة متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات المتواجدة في العالم.





وأضاف "الانصاري" خلال مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز" أن هذا المشروع سوف يكون به إنتاج حيواني عالي الجودة بالإضافة إلى المجزر الآلي الفريد من نوعه على مستوى أفريقيا وحجم إنتاج ضخم وسيكون مجهز بمعامل على أعلى مستوى .





واوضح " الانصاري" ان المعامل الموجودة في المشروع ستعمل على الحفاظ على المنتج وهناك بحث علمي انتقاء السلالات الجيدة وعالية الانتاجية كما ان الانتاجية خلال أشهر بسيطة تتخطى 600 كيلو.





وتابع" الأنصاري" أن بحيرة قارون من أحد الثروات الطبيعية المتواجدة في مصر ولكنها يحيط بها بعض المشاكل نتيجة استخدامها كا مصرف بالإضافة إلى ازدياد نسبة الملوحة التي أثرت بالسلب على الإنتاج السمكي .





واستكمل " الانصارى" أن الدولة الآن تدخلت وقامت بعمل الدراسات اللازمة للقضاء على هذه المشاكل .