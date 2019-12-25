سنن قبل النوم ودعاء يغفر الله به جميع الذنوب .. تعرف عليها

سنن قبل النوم .. دلت السنة النبوية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- داوم على فعل عدة أمور قبل النوم من قراءة بعض سور من القرآن الكري م وقول أدعية ومن هذه الأمور:



أولًا: النوم على وضوء: فقد قـال النبي -صلى الله عليه وسلم- للبراء بن عازب رضي الله عنه : "إذا أتيت مضجعك ، فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن... الحديث" [ متفق عليه:6311-6882] .



ثانيًا: قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم: فقد ورد فى السنة عن السيدة عائشة -رضي الله عنها- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما ، فقرأ فيهما: "قل هو الله أحد" و "قل أعوذ برب الفلق" و "قل أعوذ برب الناس" ، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ، يبدأ بهما على رأسه ووجهه ، وما أقبل من جسده ، يفعل ذلك ثلاث مرات. [ رواه البخاري: 5017].



ثالثًا: التكبير والتسبيح عند المنام : فعن علي رضي الله عنه ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال حين طلبت منه فاطمة -رضي الله عنها- خادمًا: "ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم ؟ إذا أويتما إلى فراشكما ، أو أخذتما مضاجعكما ، فكبرا أربعًا وثلاثين ، وسبحا ثلاثًا وثلاثين ، واحمدا ثلاثًا وثلاثين. فهذا خير لكما من خادم" [متفق عليه: 6318 – 6915].



رابعًا: الدعاء حين الاستيقاظ أثناء النوم : فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من تعارَّ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله ، وسبحان الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا ، استُجيب له ، فإنْ توضأ وصلى قُبِلت صلاته" [ رواه البخاري: 1154].



خامسًا: الدعاء عند الاستيقاظ من النوم بالدعاء الوارد : "الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ، وإليه النشور" [ رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 6312 ] .



دعاء يقال قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب

قال الدكتور محمود المصري، الداعية الإسلامي، إن بني البشر ليس فيهم من خلا من الذنوب، مشيرًا إلى ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون».





وأضاف«المصري»عبر فيديو بثه على قناته الرسمية على يوتيوب، تحت عنوان: كيف أتخلص من ذنوبي كلها في لحظة واحدة ؟ أن العصمة دفنت يوم دفن النبي نحمد صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أنه صلى اله عليه وسلم قد أرشدنا إلى أعمال تمحو الله بها الذنوب والخطايا.



وأوضح أن من هذه الأعمال أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن فر من الزحف.



وأشار إلى أن هناك رواية ضعيفة لكن لها أصل من حديث النبي أنه قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كنت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا.



ولفت إلى أنه لا يغفر الذنوب إلا الله، وأنه ينغي على العبد ألا ينس ترديد: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات؛ لأنه يكون سببًا في مغفرة جميع الذنوب في لحظة واحدة.



دعاء أوصى النبي بترديده قبل النوم

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم –، أنه أوصانا بالدعاء بثلاثة وثلاثين كلمة وترديدها عند النوم.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في المستدرك، أنه قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم فراشه فليقل: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ، وَرَبَّ الأَرَضِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأنت البَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنا مِنَ الفَقْرِ».



وورد عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- دعاء، من قاله قبل النوم، غفرت له جميع ذنوبه، فعَن أَبي سَعيدٍ رضي الله عنه عَن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏«مَنْ قالَ حِينَ يَأْوِي إِلى فِرَاشِهِ أَسْتَغْفِرُ الله العظيم الّذِي لا إلهَ إلاّ هُوَ الحَيّ القَيّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلاَثَ مَرّاتٍ، غَفَرَ الله لَهُ ذُنُوبَهُ وإنْ كَانَتَ مِثْلَ زَبَدِ البحْرِ، وإِنْ كانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشّجَرِ، وإِنْ كَانَتْ عَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أيّامِ الدّنْيَا‏»‏‏، رواه الترمذي حديثٌ حَسَنٌ.