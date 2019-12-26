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مرأة

هنفطر إيه النهاردة.. شكشوكة مع الفول الإسكندرانى اللذيذ.. والشاى بلبن

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
طريقة عمل الشكشوكة
طريقة عمل الشكشوكة
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نهى هجرس
تعد وجبة الفطار من أهم الوجبات التى يجب أن يتوافر بها كافة المواد الغذائية، لأنها تمد الجسم بالطاقة طوال اليوم وتعمل على توازنة، ولذلك سنقدم طريقة عمل الشكشوكة مع الفول الأسكندرانى لوجبة مغذية:

مكونات الشكشوكة:
- بصل
- طماطم
- فلفل رومى الوان
- بيض
- زبدة
- زيت
- ثوم
- فلفل حار
- بقدونس
- شبت
- ملح وفلفل

طريقة تحضير الشكشوكة:-

- شوحى الفلفل الالوان و الطماطم والبصل مع الزبدة و ملح وفلفل و الشبت و البقدونس

- ضيفى الفلفل الحار والثوم و يقلبوا جيدا

- اخفقى البيض ثم يضاف الى الطاسة مع باقى الخضروات ثم يرفع فى الفرن لمدة 5 دقائق ليكتمل النضج ثم يقدم بالهنا

مكونات الفول الإسكندرانى:
- فول مدمس
- زيت
- بصل
- طماطم
- كمون
- ملح
- فلفل أحمر حار
- طحينة
- بقدونس
- عصير ليمون

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى:
- سخني الزيت على النار ثم شوحي فيه البصل حتى يسخن.

- ضعي الفول على النار ثم أضيفي إليه الطماطم مكعبات ورشة كمون وملح وملعقتين طحينة وبقدونس مقطع ناعم وعصير ليمون والفلفل الحار.
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