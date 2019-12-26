مصطفى الفقي: هناك انبهار عربي من إنجازات مصر المعمارية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك انبهارا عربيا بالإنجازات المعمارية التي تحدث في مصر، مشيرًا إلى أن تقدم مصر اقتصاديا سينعكس بشكل كبير على الوضع الخارجي للدولة، ويعزز الدور الإقليمي بكل الاتجاهات.





وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الأربعاء، أن ظروف العراق مختلفة عن ليبيا، فهي متماسكة نسبيًا رغم التواجد الإيراني والتقسيم الطائفي للحكم في بغداد.





وتساءل حول عدم استقرار العديد من الدول العربية، "لماذا كانت الدول العربية أكثر استقرارًا في ظل تواجد الديكتاتوريات؟".



